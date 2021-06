Un touriste français bientôt jugé pour espionnage en Iran

Deux chefs d'accusation sont retenus contre Benjamin Brière en Iran. Ce Français a été arrêté alors qu'il visitait le pays à bord de sa vanne. Selon Saeid Dehghan, son avocat iranien, il est "inculpé de deux chefs d'accusation : espionnage et propagande contre le régime". Selon sa sœur, Blandine Brière, il prenait des photos drone de son voyage comme un touriste qui veut prendre des belles photos pour son compte Instagram et donner des nouvelles à sa famille. Et ça s'arrête là. Maintenant que Benjamin est pris pour un espion, on est dans quelque chose qui nous effraie énormément, car on ne sait pas ce qui va en découler sur lui et sur ses conditions d'incarcération aussi. Benjamin Brière en court la peine de mort. Il a pu donner quatre fois de ses nouvelles par téléphone depuis qu'il a été arrêté à Ghouchan, au Nord Est de l'Iran. Il dit être détenu dans de bonnes conditions, à la prison de Vakilabad. Pour obtenir sa libération, Blandine Brière a écrit à Emmanuel Macron la semaine dernière, décrivant son frère comme un "jeune Français qui se retrouve au centre de conflits entre pays, ce qui lui échappe évidemment".