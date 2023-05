Un vaccin contre la grippe aviaire : un espoir pour les éleveurs

Pour rentrer à la Ferme du Haza, à Saint-Aubin, dans les Landes, toutes les précautions doivent être prises. La grippe aviaire frappe des exploitations, situées à quelques kilomètres. Et Benoît Justes, éleveur de canards et propriétaire, a été touché plusieurs années de suite. Un cauchemar qui aurait pu être évité avec la vaccination. Alors, l'annonce, le 25 mai 2023, de la validation de deux vaccins, soulage cet éleveur. Mais de multiples questions demeurent chez les éleveurs et producteurs. Ils s'interrogent notamment sur la date de la vaccination. Les autorités évoquent un début de campagne le 1er octobre 2023, c'est un peu tard pour Marie-Hélène Cazaubon, éleveuse de canards à Montsoué et présidente de la Chambre d'agriculture des Landes. Ses 3 300 canards ont été abattus au mois de mai 2023 à cause de cas dans un élevage voisin. Les deux vaccins sont, en tout cas, jugés efficaces. Testés en conditions réelles, ils permettent de limiter, très fortement, la transmission de la grippe aviaire. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage H. Villatte, E. Castaing