Tourisme : un vent d'optimisme souffle dans le Mercantour pour cet été

Dans le parc du Mercantour, la station de La Colmiane a repris son activité après trois mois de fermeture. Un redémarrage progressif, mais volontariste. Plus bas dans la vallée, les visiteurs sont également de retour à Saint-Martin-Vesubie. Ses 1 400 habitants et ses hôtels ont été durement touchés par le confinement. Les professionnels restent cependant optimistes pour les mois de juillet et d'août. Quelles en sont les raisons ?