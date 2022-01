Un village coupé du monde en Haute-Savoie après un éboulement

Pendant une heure et demie, l'hélicoptère de la gendarmerie a enchaîné les évacuations. Priorité aux personnes âgées, aux familles avec de jeunes enfants et aux femmes enceintes. Sur les 150 personnes bloquées, 33 ont pris l'hélicoptère. Les autres, ceux qui le pouvaient, se sont remontés à pied. Une heure de randonnée dans la neige pour rejoindre un petit train de montagne. L'éboulement a eu lieu samedi en fin d'après-midi. Il a coupé la seule route reliant le village de Bionnassay à la vallée. Un automobiliste était juste à côté. "On a commencé à avoir des cailloux et puis des blocs de rocher. Je fais une vidéo. C'est incroyable, il y avait des arbres qui volaient. C'était complètement dingue. On s'est mis à courir. On a monté dans la montagne pour éviter le truc", raconte-t-il. Aucun blessé, mais le terrain est toujours instable. Le déblaiement pourrait prendre plusieurs jours. Un train habituellement destiné aux touristes est désormais le seul moyen d'atteindre le village. Comme une quarantaine de personnes, une famille lyonnaise à passer la nuit dans une ville voisine à cause de l'éboulement. Elle doit maintenant remonter. Beaucoup de touristes devront revenir chercher leur véhicule plus tard. Une trentaine d'habitants ont décidé de rester dans le village coupé du monde. Des experts sont attendus demain pour évaluer l'ampleur des travaux à réaliser. TF1 | Reportage M. Guiheux, Q. Trigodet, Q. Danjou