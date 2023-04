Un village dans le vent

Suivons le sens des nuages. Montons sur ce plateau ardéchois à 1 150 mètres d’altitude pour découvrir Saint-Clément et son école du vent. Nous sommes dans un musée à part où vous apprenez les différents vents, comment ils se forment et leurs forces. Du mistral à la burle, de la bise au vent d'autan, ici vous jouez avec l'air comme un enfant. Dans cet aéronef imaginaire, vous vous prenez pour un capitaine. "On est parti de ce sentiment-là qu'on a tous eu un jour dans notre vie d'avoir envie de s'envoler. L'idée, c'est, sous couvert de véracité scientifique, de parler du vent de manière à la fois légère et poétique", explique Mathide Cognet, fondatrice de l'école. Nous avons pu le constater en mettant le nez dehors. Le vent comme source d'énergie pour les 80 habitants du village. Il procure également des souvenirs. Alors autant s'amuser avec lui. Les ateliers cerfs-volants sont quasiment toujours complets pendant les vacances. Saint-Clément joue à 100% la carte du vent : un restaurant, des œuvres d'art ou encore des sentiers des randonnées. TF1 | Reportage Y. Hovine, J. Clouzeau