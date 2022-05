Un village encerclé par les Russes en Ukraine

L'armée russe déploie dans cette bataille ses moyens les plus impressionnants. Nous retrouvons dans la campagne, une unité ukrainienne qui résiste à ces assauts vaille que vaille. La dernière roquette est tombée à une cinquantaine de mètres de la tranchée, creusée par des hommes. Un système de défense sommaire, qui rappelle la Première Guerre mondiale. Ils ne sont qu'une dizaine d'hommes ici. Si jamais le village voisin tombe aux mains des Russes, ils devront stopper des chars d'assaut avec quelques armes. Des missiles anti-chars, fournis par la Suède, mais qui ne sont pas assez modernes selon un soldat. Nous arrivons à Barvinkove, un village de 8 000 habitants convoité par les Russes, car il se trouve sur la route du Donbass. Il subit d'intenses bombardements depuis plus de deux semaines. Les Ukrainiens ont déployé ici d'importants moyens militaires. Et pour la première fois, nous voyons comment fonctionne le système d'accès à Internet, Starlink. Ces paraboles, offertes par Elon Musk, fournissent un accès haut débit par satellite au commandement militaire ukrainien. TF1 | Reportage B. Christal, E. Fourny