Un village frappé par un déluge de grêle en Haute-Marne

Benjamin et sa compagne, des Maraîchers en Arc-en-Barrois ont perdu trois ans de travail, 14 000 mètres de serre ont été pulvérisés. "Tout est invendable, on ne peut même plus y mettre un pied, il n'y a plus rien, tout est en train de prendre l'eau. Les cultures ont été cisaillées, on voit les carreaux qui sont tombés nets ", se plaint-il. Hier, dans l’après-midi, l'intensité et la grosseur des grêlons ont fait de nombreux dégâts. Aujourd'hui, 25 août, les toitures sont percées et les voitures sont lourdement endommagées. Dans le village d' Arc-en-Barrois, avec 700 habitants, les dégâts sont partout. Deux familles de vacanciers ont dû être relogées. L'averse de grêle a aussi fait des dégâts sur certains camping-cars. Deux blessés ont été transportés à l'hôpital, mais au vu de la taille des grêlons, le bilan aurait pu être bien plus lourd. Les branches sont tombées sur les câbles ont privé d'électricité, 1500 foyers en Champagnes Ardenne. Ce soir, grâce aux efforts des techniciens, la situation est revenue à la normale. TF1 | Reportage G. Gruber, V. Ruckly