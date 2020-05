Un violent orage de grêle frappe le Sud-Est du pays

Vendredi soir, le département du Gard a été touché par une pluie de grêlons. En quelques minutes, la tempête a causé de nombreux dégâts : des arbres fruitiers ainsi que des hectares de vignes ont été endommagés. Même constat à Gap (Hautes-Alpes) où les caves ont été inondées et les voitures abîmées. En une heure, les pompiers ont reçu près de 200 appels.