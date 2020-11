Un violent séisme enregistré en mer Égée a touché la Turquie

Le très puissant séisme a fait s'effondrer au moins douze immeubles dans la station balnéaire d'Izmir, mais aussi dans d'autres villes côtières à l'ouest du pays. Paniqués, sidérés, les habitants se sont précipités dans les rues. Si certains ont eu le temps d'évacuer leur habitation, d'autres sont encore coincés sous les décombres. Des volontaires déblayent les ruines. Les secouristes tentent d'extraire les victimes des gravats. Engagés ce soir dans une course contre la montre, les secouristes recherchent toujours des survivants, mais le bilan s'alourdit d'heure en heure. La France a proposé son aide à la Turquie, en dépit des vives tensions diplomatiques qui les opposent.