Un volcan sous-marin s'est formé à Mayotte

Un étrange phénomène se produit sur une plage de Mayotte. À chaque marée basse, l'eau semble bouillir. "Il s'agit de dégagements gazeux qui doivent contenir du CO2 et peut-être un peu de soufre. Des fois, on a l'impression de sentir de l'œuf pourri", explique Grégoire Dectot, ingénieur en géophysique. Ces bulles sont le signe d'une activité inhabituelle qui vient de la profondeur de la terre. Sur l'île, il y a des séismes tous les jours et certains font des dégâts. Les Mahorais ont appris à vivre avec. À 50 km des côtes, un volcan sous-marin s'est formé il y a seulement deux ans. Il est situé à 3 500 mètres de profondeur. Ce cône volcanique gigantesque a 800 mètres de hauteur et quatre kilomètres de diamètre. Depuis sa découverte, les scientifiques français accourent pour l'observer au plus près. En deux ans, le volcan a déjà recraché de quoi remplir l'équivalent de deux millions de piscines olympiques. À chaque mission, les scientifiques récupèrent des morceaux de roches volcaniques. Ces derniers sont en cours d'analyse pour permettre de répondre à un certain nombre de questions, notamment la localisation de la chambre magmatique, c'est-à-dire le cœur du volcan.