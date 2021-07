Un voyage à bord d'un train centenaire au Portugal

Le train de Douro semble tout droit sorti du Far West, d'une époque où il fallait savoir dompter la machine pour qu'elle nous mène à bon port et où l'on s'émerveillait encore d'un simple voyage en train. "C'est merveilleux, calme et reposant" ; "On traverse des paysages magnifiques et on voyage aussi dans le temps", se réjouissent des passagers. Un voyage de 100 km qui débute à Régua, à l'Est de Porto. Avant chaque départ, le même cérémonial bien connu des habitants agite la gare. Chaque départ doit être une fête. Dans la locomotive, Paulo Fraga préfère jouer du sifflet. C'est lui qui conduit le train. Il a appris à orchestrer parfaitement cette impressionnante machinerie du début du XXe siècle. Filipe Pinto, le contrôleur, est ici chez lui depuis 26 ans. Il est armé d'un dispositif qui semble un peu anachronique : un smartphone. "Effectivement, on s'est modernisé. Mais le contrôle des billets, c'est une tradition qu'on ne peut pas perdre", explique-t-il. Il faut dire que la vente des tickets finance presque intégralement l'entretien de cette ligne de chemin de fer.