Un voyage autour du Sahara, entre dunes et oasis

"Quand tu nais dans le Sahara, tu lui appartiens". C'est l'état d'esprit des nomades qui entament un nouveau périple dans la chaleur des dunes balayées par le sirocco. Cent kilomètres à travers le désert pour rejoindre le village où les attendent leurs troupeaux de chèvres laissés en pâturage tout l'été. Accompagnés de leurs dromadaires, ils vont devoir marcher sans faiblir pendant une semaine. C'est au creux des dunes, protégés du vent, qu'ils font une halte pendant la nuit. Ces enfants du Sahara passent les trois quarts de l'année dans le désert. Coupés du monde, c'est ici qu'ils se ressourcent et puisent leur force. En quittant ces nomades pour s'enfoncer dans le Sahara, on découvre les ruines du fort de Tisavar. C'est là que les Romains ont défendu pendant deux siècles la position la plus au Sud de l'empire. Le fort a traversé les siècles et les guerres. Mais ce ne sont pas uniquement ces dernières qui constituent l'histoire du Sahara. Ces dunes ont aussi été témoins de miracles, mais aussi de diverses cultures. Par ailleurs, en progressant de deux kilomètres par an, les dunes pourraient, à long terme, ensevelir la moitié des terres agricoles de la région.