Un wagon prend feu : deux blessés dans un accident au Futuroscope

Sur une vidéo amateure, des occupants du manège sont pris de panique devant les flammes. Le personnel intervient très rapidement et plusieurs personnes s'emparent d'extincteurs pour éteindre le feu. L'incendie est survenu quelques minutes à peine après l'ouverture de la montagne russe "Objectif Mars", une des attractions phares du Futuroscope. Une collégienne a été légèrement brûlée à la jambe. Et une femme brûlée au deuxième degré, a été prise en charge au centre hospitalier de Poitiers (Vienne) avant de rentrer chez elle. La direction du Futuroscope suit de très près leurs états de santé et identifie rapidement l'origine de l'incident. C'est une batterie électrique placée sous un siège qui a pris feu. C'est le premier incident de ce type depuis l'inauguration de l'attraction en 2020. Mais ces images rappellent d'autres incendies liés à des batteries au lithium. Comme il y a un an, lorsque deux bus électriques ont pris feu à Paris. En cas de choc ou de problème d'assemblage, ces batteries peuvent exceptionnellement subir un emballement thermique. Une température supérieure à 60 °C provoque alors une réaction en chaîne qui entraîne souvent une explosion. Le parquet de Poitiers vient d'ouvrir une enquête pour tenter de définir les causes de l'incendie. TF1 | Reportage A. Bourdarias, M. Bajac, C. Madronnet