Un week-end à Bruxelles, la capitale européenne

L'Atomium est une figure emblématique de Bruxelles. Avec ses neuf sphères, la curieuse architecture est la version agrandie d'un cristal élémentaire de fer. Ce lieu aurait pu un jour être rayé de la carte. Pour la visite du centre-ville, nous choisissons la calèche. Le Manneken-Pis, un bonhomme de 55 centimètres, attire tous les regards. Cette visite nous a ouvert l'appétit. Il y a les cornets frites et des plaisirs sucrés appétissants. Dans le bistrot "La Fleur en Papier Doré", nous dégustons le plat principal, le stoemp. La nuit tombée, nous passons la soirée au "Cabaret Mademoiselle" et le temple du burlesque. On y croise des artistes de cirque, des danseurs et des drag queens. Entre numéros de clown et playback déjanté, il y en a pour tous les goûts. Nous passons notre nuit dans un hôtel ambiance année 60. Tout est vintage, même notre chambre. Une authentique caravane américaine de 58, totalement aménagée. De quoi nourrir notre imagination aussitôt les yeux fermés. TF1 | Reportage V. Lamhaut, V. Casanova