Un week-end d’hommages à Annecy

Retourner jouer dans ce parc où l’attaque a eu lieu et essayer de reprendre sa vie, comme avant. Annéciens et touristes reviennent doucement au bord du lac. "J’ai trouvé ça important de ne pas changer les habitudes qu’on a le samedi et le mercredi, de venir passer un moment sympa au parc avec les petits", affirme un père de famille. Deux jours après l’attaque, l’émotion est toujours vive : "Je pense qu’on est tous touché par des marques aussi dures, aussi horribles" ; "Là, je suis émue comme tout parent. Ce sont des enfants, des bébés… c’est ce qui touche". Une chanson, des bougies, des peluches… les hommages se multiplient. Dimanche, dès onze heures, un rassemblement sera organisé à quelques mètres du parc. En attendant, des livres de recueil sont installés dans la ville pour mettre des mots sur ses émotions. Soutenir les victimes en priant aussi, grâce à une messe organisée hier soir. Des centaines de personnes, d’Annecy et des communes alentours, ont exprimé leur douleur et leur colère. TF1 | Reportage M. Chaize, É. Nappi, M. Bajac