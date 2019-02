Un week-end sous la neige des Alpes aux Pyrénées

La neige est tombée en abondance sur les Alpes, le Massif central et les Pyrénées. La situation a été difficile sur les routes et la circulation a même été coupée sur l'autoroute entre Grenoble et Lyon. Malgré cela, les stations de ski ne se sont pas plaintes. À une semaine des premiers départs pour les vacances de février, ces chutes de neige les ont rassuré. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.