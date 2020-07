Un week-end princier à Monaco

Passer un week-end de luxe à Monaco sans se ruiner, c'est possible. Sur Le Rocher, le coeur historique de la Principauté, se déroule chaque jour la relève de la garde. Une visite du palais princier, où se trouve le trône, est également incontournable pour expérimenter la vie de château. Pour déjeuner, le marché reste le meilleur endroit pour découvrir le Monaco authentique, aux saveurs du Sud.