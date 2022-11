Un week-end printanier en Vendée

Avec 19 °C dans l'air et un ciel sans nuage, la plage des Sables-d'Olonne attire les promeneurs. Certains n'ont pas hésité à se jeter à l'eau, d'autres ont préféré sortir des planches de surf. Une météo exceptionnelle en plein mois de novembre, qui a poussé un père et ses enfants à quitter Paris pour quelques jours. A côté, une mère et sa fille ont loué pour le week-end: "on a trouvé un super prix et un super beau temps". Conséquence de ce beau temps, les restaurants sont pris d'assaut, avec parfois plus d'une heure et demie d'attente pour déjeuner. Pour la femme d'un restaurateur venue en renfort, c'est une fréquentation digne d'un mois d'août. Aujourd'hui il y a six personnes au service contre trois habituellement. Du côté de l'hébergement, plusieurs hôtels affichent complet. Dans un établissement, les réservations se sont accélérées au fil des jours. Sa directrice a dû anticiper avec son personnel. Une météo clémente, bénéfique avant de reprendre une nouvelle semaine. Les prochains jours s'annoncent plus humides. TF1 | Reportage N. Hesse, C. Jouanneau