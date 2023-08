Un XV de France connecté à la victoire

Retour en terre bien connue cette semaine à Marcoussis. Et pour la bonne cause, l'intensité est encore au rendez-vous jusqu'à l'épuisement. Une charge de travail bien mesurée grâce à ces GPS glissés sous le maillot des joueurs. Vitesse, accélération, distance parcourue... rien n'échappe aux petites boîtes noires. Même les ballons sont connectés. Grâce à cette puce logée à l'intérieur, toutes les données sont transmises en temps réel. Ils ne seront pas autorisés pendant la Coupe du monde, mais testés lors des quatre matchs de préparation. Dans la salle de musculation aussi, les yeux sont rivés sur les courbes. Force ou détente, la technologie ne laisse rien passer. Et cette petite poignée connectée mesure la force cervicale. Ce sont des milliers de données personnalisées. Et pour le mental, Mickaël Campo travaille avec l'équipe de Fabien Galthié depuis quatre ans. Gérer ses émotions pour être plus performant individuellement, mais aussi collectivement. Et pour finir de souder ce groupe, Yannick Noah en visite à Marcoussis a mis l'ambiance. Voilà ce qui pourrait devenir le cri de guerre des Bleus avant le combat. TF1 | Reportage M. Dupont