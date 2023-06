Une adolescente tuée : le conflit entre voisins vire au drame

La famille se trouvait au fond de son jardin, autour d’une table. Samedi 10 juin aux alentours de 22 heures, le voisin vivant dans une maison au volet vert tire à plusieurs reprises, muni d'une arme à feu. À l'arrivée des gendarmes, la fillette aînée de onze ans est retrouvée sans vie, ses parents blessés sont transportés à l'hôpital. La petite sœur âgée de huit ans est saine et sauve, c'est elle qui a donné l'alerte en se réfugiant chez une voisine. Dans la même rue, une habitante les connaissait bien. Elle est d'origine britannique comme la famille. "Je ne peux pas y croire, le choc, l'horreur... Je suis triste pour la famille. Des gens gentils, généreux !”. Un conflit de voisinage serait à l'origine du drame. Dans un communiqué, la procureure de la République précise. Retraité d'origine néerlandaise de 71 ans, le tireur serait arrivé avec sa femme dans le village il y a six ou sept ans. Le couple a été placé en garde à vue. Quant à la famille, le pronostic vital du père reste engagé ce dimanche soir. TF1 | Reportage C. Ebrel, R. Cann