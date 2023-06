Une année à moustiques : la guerre est déclarée

Ils ne leur laissent aucun répit. Depuis quelques semaines, les moustiques tigres ont envahit les jardins. ll est impossible de profiter de l'été sans quelques précautions. "Toutes les fenêtres ont des moustiquaires partout. C'est la seule solution pour ne pas en avoir à l'intérieur". Dans une maison avec jardin, ou dans un appartement, personne n'est épargnée. Le moustique tigre vit en ville, dans des endroits souvent insoupçonnés. Sous chaque dalle d'une terrasse de 50 mètres carrés, une cinquantaine de larves de moustiques tigres. Si les moustiques sont aussi nombreux, c'est parce que toutes les conditions météos sont réunies pour permettre leur développement. Alors pour s'en débarrasser, de plus en plus de particuliers font appel à des entreprises spécialisées dans les nuisibles. Pour les moustiques adultes, Frédéric Torrelles, responsable technique chez DKM Experts, installe des pièges. Une fois fécondée, chaque femelle peut donner naissance à plus de 700 moustiques au cours de sa vie. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia, A. Cazabonne