Une attaque au couteau fait sept blessés et deux morts à Romans-sur-Isère

Vers deux heures du matin, un individu a fait plusieurs victimes à l'arme blanche dans la ville de Romans-sur-Isère (Drôme). Le bilan provisoire fait état de deux morts et sept blessés dont au moins un dans un état grave. A ce stade, il y a peu d'éléments sur le profil de l'assaillant et sur la raison de cette attaque. La police judiciaire de Lyon se charge de l'affaire pour faire la lumière sur le caractère terroriste ou non de celle-ci.