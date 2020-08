Une balade à vélo sur les montagnes corses

Pour découvrir les villages des montagnes corses, rien de mieux que de rouler à vélo électrique pour moins souffrir dans les montées. Cap sur Pigna, le village des artisans, avec ses ruelles étroites et ses volets bleus. Dans son atelier, l'un des derniers luthiers de l'île exerce son art. À Balagne, le doyen des bergers prépare ses brebis pour transhumer. Au bout de 25 km, c'est la pause déjeuner chez un moulinier restaurateur. Enfin, retour sur route pour continuer d'apprécier le paysage. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 01/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 1er août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.