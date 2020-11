Une bulle de repos dans les hôpitaux pour le personnel soignant

Entre la première et la seconde vague de l'épidémie de coronavirus, le personnel soignant n'a pas eu le temps de reprendre des forces. A l'instar de Paris, certains hôpitaux proposent une bulle de repos pour son personnel médical. C'est un lieu où le temps s'arrête, où l'on oublie tout. Chaque jour, ils sont un peu plus nombreux à pousser la porte de la bulle. Placé dans un coin de la cafétéria, ce petit espace est devenu incontournable. Ouverte juste avant le pic épidémique en Île-de-France, la bulle compte à peu près une centaine de passages par jour. Certains soignants viennent juste boire une infusion ou une tasse de café. D'autres en profitent pour prendre un peu plus de temps pour eux pour une séance de yoga, d'hypnose ou de sophrologie. Toujours dans le même contexte, un ostéopathe propose aussi ses services. Douleurs au dos, tensions liées au stress, de plus en plus de soignants demandent de l'aide face à la deuxième vague. Voilà pourquoi ces quelques minutes pour eux sont primordiales dans des journées où ils travaillent douze heures à l'hôpital.