Une cabane de dégustation d'huîtres poursuivie pour activité illégale

Fabrice Vigier et son épouse ont été les tous premiers ostréiculteurs à créer une activité de dégustation d'huîtres sur le bassin d'Arcachon. Leur cabane a ensuite été aménagée pour satisfaire une demande grandissante. Seulement, certains restaurateurs voient cela comme une concurrence déloyale. Le couple est désormais poursuivi par l'Urssaf qui leur reproche de mener une activité de restauration. L'administration leur réclame près de 400 000 euros d'arriérés de charges. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/12/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.