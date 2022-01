Une centaine de personnes bloquées par un éboulement en Haute-Savoie

Nous sommes dans le tramway du Mont-Blanc. Habituellement, il est destiné aux touristes, mais aujourd'hui, c'est le seul moyen d'atteindre le village de Bionnassay (Haute-Savoie). Une quarantaine de personnes sont restées bloquées en bas, la nuit du samedi. Beaucoup l'ont pris pour remonter ce dimanche. Certains ont assisté à l'éboulement. "J'ai fait une vidéo, c'est incroyable. Il y avait des arbres qui volaient. C'était complètement dingue", témoigne un homme. Il faut ensuite prendre un sentier de randonnée pendant trente minutes. Mais le chemin est très escarpé et glissant à cause de la neige. C'est pour cela que les secouristes ont transporté par hélicoptère les personnes les plus fragiles. L'accès au village nous a pris environ une heure et demie. Il reste une cinquantaine de personnes sur place qui se prépare à évacuer. Sur la route coupée, le sol est encore instable. Les experts vont essayer de déterminer combien de temps il faudra pour dégager. Cela pourrait se compter en jours. TF1 | Reportage M. Guiheux, Q. Danjou, Q. Trigodet