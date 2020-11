Une centaine de sarcophages intacts retrouvés à Saqqarah en Égypte

Instant magique un peu fébrile, celui où la momie surgit du passé et du sable égyptien, apparaît. Un entrelacs coloré miraculeusement préservé par le bois du sarcophage. Ce samedi, les autorités égyptiennes ont dévoilé en grande pompe une centaine de dépouilles, superbement décorées, parfois encore couverte d'une antique poussière. Vieilles de 2 000 ans, ces pièces sont très travaillées. Réalisé devant des dizaines d'invités, un examen radiologique révèle le contour d'un crâne. Le corps, comme tous les autres, a été exhumé d'un puits funéraire à quelques centaines de mètres de là seulement. Le site du Saqqarah, au sud du Caire, abrite une nécropole d'une richesse extraordinaire, et la pyramide à degrés du pharaon Djéser, érigé vers 2 700 avant Jésus-Christ. Ce monument est considéré comme l'un des plus anciens de la planète.