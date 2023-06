Une chaleur précoce et étouffante

Nous plaindrons presque le chevalier de Carcassonne. Lui, est resté en plein soleil. Les visiteurs, eux, ne se sont pas attardés sur les remparts, préférant le cœur de la cité et les 29 degrés à l'ombre. Peut-être pas jusqu'à adopter le style d'une vendeuse quand même. Il a fait 30 degrés ce dimanche après-midi à Metz. Nous adoptons déjà des réflexes d'été, comme mettre une bonne dose de crème solaire. Et à l'ombre des parasols, les commandes ne sont pas très variées. Le record du jour en termes de températures a été mesuré un peu plus au nord de Metz, 33,9 degrés, dans le département des Ardennes. Et si la bonne idée du jour, c'était d'emprunter une étonnante promenade au milieu du grand canal à Sceaux. "On se promène, ça rafraîchit un peu les pieds, c'est parfait !", "on ressent le frais, c'est très agréable surtout aujourd'hui". Même si ce n'est pas trop autorisé, on comprend, c'est tentant. Pour l'instant, la chaleur n'est pas encore insoutenable pour les Franciliens, sauf peut-être pour certains. TF1 | Reportage Y. Hovine, R; Roiné, P. Mislanghe