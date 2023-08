Une colonie endeuillée : un mort et quatre blessés dans un accident

La carcasse du minibus est pulvérisée par la violence de l'accident. Ludovic était le premier sur les lieux du drame, c'est lui qui a alerté les secours. L'accident a eu lieu sur la départementale 154 au village d'Houeillès. Nous l'avons constaté toute la journée, les habitants sont abasourdis. À bord du véhicule, sept enfants âgés de dix à quatorze ans. Ils résidaient dans le camp de vacances "L'Airial". L'un d'entre eux est décédé, quatre sont blessés grièvement, un autre légèrement. Au total, 51 pompiers, deux hélicoptères et 20 gendarmes sont déployés. Nous étions auprès d'eux lors de l'enquête et départ des images aériennes, à la recherche du moindre indice. L'accident ne serait pas dû à une collision. La route n'est ni sinueuse ni particulièrement étroite. Ce qui interroge, c'est qu'aucune trace de freinage n'a été retrouvée sur les lieux de l'incident. Le chauffeur est âgé de 26 ans et n'a aucun casier judiciaire. Il a été placé en garde à vue. Une cellule d'aide psychologique a été mise en place, une enquête a été ouverte pour homicide involontaire. TF1 | Reportage L. Cloix, D. Devaux