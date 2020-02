Une commune en Espagne prend soin de ses seniors

Dans le village de Pescueza, deux tiers des 160 habitants a plus de 70 ans. Alors, le maire a décidé de faire de sa commune un paradis pour les seniors. Un chemin avec un revêtement antidérapant a été spécialement conçu pour eux. Une voiturette leur est également réservée s'ils ont des difficultés à marcher. Le budget annuel pour ces investissements est de 160 000 euros. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.