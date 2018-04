Une compétition de stand up paddle a eu lieu à Villefranche-sur-Mer

Si à première vue le stand up paddle a l'air d'un sport tranquille et méditatif, la réalité est un peu différente. En effet, les rameurs qui ont participé à la compétition à la rade de Villefranche-sur-Mer ont dû fournir des efforts. Champions et amateurs se sont livrés à une véritable course d'endurance avec la même motivation. En France, plus de 80 000 personnes pratiquent régulièrement le stand up paddle, mais la plupart le font pour découvrir les côtes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 31/03/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 31 mars 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.