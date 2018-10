Une course a été organisée à Paris pour sensibiliser au harcèlement de rue

Une course à pied a été organisée samedi soir à Paris pour dénoncer le sexisme dont sont victimes les joggeuses. Regards pesants, sifflements, réflexions déplacées, insultes, agressions... Près d'une femme sur deux a déjà été importuné pendant son jogging. Les coureuses ont dû changer leurs habitudes. Certaines se sont même inscrites dans une salle de sport. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.