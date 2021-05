Une course en altitude tourne au drame et fait 21 victimes en Chine

Samedi 22 mai, une course est organisée dans la ville de Baiyin. Mais très vite, les coureurs sont pris au piège par un froid glacial. Certains d'entre eux sont pris en charge. Transits de froid, ils sont couverts de couvertures et de vêtements chauds. Dans cette zone montagneuse, 700 sauveteurs s'organisent alors que des coureurs manquent à l'appel. Il est minuit quand ils sont pris dans des vents violents et des pluies verglaçantes. En plein effort, le corps trempé ne pouvait tenir face au vent. Quelques heures plus tôt, ils étaient alignés au départ pour un ultra-marathon de 100 kilomètres. Sur les 172 coureurs, 21 ne survivront pas à l'hypothermie. Chang Xuchen, le maire de la ville de Baiyin, fait acte de repentance. "En tant qu'organisateurs de la course, nous sommes remplis de remords et de culpabilité", a-t-il déclaré. Huit coureurs sont restés à l'hôpital. Parmi les victimes, on retrouve deux figures nationales du marathon. L'un d'entre eux, sourd-muet, avait remporté les jeux paralympiques chinois.