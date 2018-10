Une crêpière embauchée à 79 ans !

On évoque souvent le paradoxe du taux de chômage et de l'offre d'emploi. Le nombre de personnes inactives n'a toujours pas commencé à baisser durablement dans notre pays. Pourtant, des secteurs entiers font face une pénurie de mains d'œuvres. C'est notamment le cas de la restauration. Une situation bien illustrée par l'histoire de cette crêpière de 79 ans qui vient de signer un contrat à durée indéterminée en Bretagne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.