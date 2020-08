Une députée représentée en esclave : la polémique enfle

Cette semaine, la polémique enfle autour d'un dessin et d'un article diffusé dans la revue Valeurs Actuelles. Le magazine imagine un récit, mettant en scène la députée Danièle Obono au temps de l'esclavage. L'indignation de la classe politique est unanime. Engagée contre le racisme, l'élue de La France insoumise n'exclut pas de porter plainte. Cet après-midi, Emmanuel Macron lui a téléphoné pour lui exprimer son soutien. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/08/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.