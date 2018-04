Une dictée géante a eu lieu ce samedi au Stade de France !

La langue française existe depuis plus d'un millénaire. Mais les règles d'orthographe n'ont été inventées qu'en 1635. Depuis, nos élèves s'arrachent les cheveux face aux subtilités de notre vocabulaire, réputé parmi les plus difficiles à apprendre. Et c'est donc tout naturel que la France s'arroge un nouveau record ce samedi, celui de la plus grande dictée au monde. L'événement se tenait cet après-midi au Stade de France. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/03/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 mars 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.