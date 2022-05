Une école au cœur du marché international de Rungis

Quatre-heures du matin, au marché international de Rungis, c'est l'heure de pointe. Restaurateurs et commerçants viennent faire le plein de victuailles fraîches. Mais cet homme-là, est différent. Cyrille Repetto n'est pas commerçant, il est formateur. Quelques heures plus tard, ses produits sont livrés dans le bâtiment voisin. Cette cuisine est une école. Nous sommes dans un des ateliers cuisine de la Rungis Académie, un campus universitaire pour tous les métiers de l'alimentaire. Ici, c'est un stage de perfectionnement pour les cuisiniers d'un grand groupe hôtelier. Là, cette autre école forme des jeunes à la pâtisserie. Mais l'alimentaire ce n'est pas que la cuisine. Le campus dispense aussi des formations pour tous les corps du métier du marché. Ici, c'est un cours de conduit d'engin à palette. Les transports, mais aussi les gestions des stocks ou l'hygiène alimentaire, tout cela est enseigné ici. Démarrée il y a deux ans, au tout début du confinement, la Rungis Académie est à présent en pleine expansion. Partout le même objectif, former des jeunes, car la main-d'œuvre manque dans ces secteurs. Même la mixologie, l'art des cocktails, est enseignée ici par des barmen chevronnés. Et à voir la beauté de ces verres, les élèves ont bien appris leurs leçons. TF1 | Reportage C. Chapel, B. Lachat