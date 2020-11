Une école pas comme les autres

Iman Bassalah, auteure de "À l'école des enfants malades" aux éditions Kero, n'enseigne pas dans des salles de classe, mais plutôt dans des cuisines ou des salons. La professeure suit une dizaine d'élèves par an. Leur point commun, le système scolaire n'est pas adapté à leur besoin. C'est le cas d'Ethan, en classe de première, atteint de dyspraxie. Un trouble neurologique qui lui pose des difficultés pour lire et écrire. Son handicap a été détecté tard en CE2. C'est aussi le cas de Christos qui a développé une phobie scolaire en CE1. Impossible d'aller à l'école sans malaise et crise de larmes. Pour toute sa famille, des années d'épreuves. Désormais, en cours, il est détendu. Ces rencontres, l'enseignante les raconte dans un livre. Elle parcourt l'Île de France depuis six ans pour donner des cours à ces enfants. "C'est dur, il faut savoir garder un équilibre émotionnel. On a besoin d'une grande empathie pour travailler avec ces enfants. Mais c'est une empathie qui peut devenir dévorante si on ne prend pas de distance. Il faut savoir rester fort", a souligné Iman Bassalah. Les professeurs de l'École Chez Vous sont payés par l'Éducation nationale, mais l'établissement ne reçoit pas d'autres aides de l'État, et la scolarité est gratuite pour les parents. Alors, tous les ans, c'est le même crève-coeur. Déjà une cinquantaine de demandes refusées cette année par manque de moyens. D'autant que l'école n'a pas à rougir du parcours de ses anciens élèves. Naëve, 18 ans, souffre de handicap après avoir vaincu une tumeur aux cervelets lorsqu'elle était enfant. Il y a deux ans, elle décroche son bac, mention assez bien avec l'école chez vous. Aujourd'hui, elle étudie le cinéma à l'université. Une grande victoire. Chaque année, près de 200 élèves de la sixième à la terminale sont scolarisés à l'École Chez Vous, dans les régions de Paris et de Rouen uniquement pour le moment.