Une église du XVIe siècle ravagée par les flammes en Normandie

Près de 5 heures pour venir à bout des flammes. Un riverain a pu filmer le désastre. Les poutres qui soutenaient le toit de l'église normande résistaient encore. Mais la toiture et le clocher de cet édifice du XVIe siècle ont fini par s'écrouler. Cinquante sapeurs-pompiers ont été déployés pour maîtriser l'incendie. "On est sur un dispositif assez conséquent afin d'avoir des moyens importants qui permettent de préserver notre patrimoine et la structure du bâtiment", explique le capitaine Michaël Adler, commandant des opérations de secours - SDIS 27 (Eure). À l'intérieur, plus rien, tout a brûlé. Seule une statuette en terre cuite du XVe siècle a pu être sauvée. Une maigre consolation pour les 320 habitants du village. Une fois le feu maîtrisé, les pompiers accompagnés par les architectes des Bâtiments de France sécurisent la structure avec un espoir. "Toutes les parties en bois ont été détruites, par contre, les murs sont relativement en bon état, et donc, on va pouvoir reconstruire", indique France Poulain, architecte des Bâtiments de France en charge de l'unité départementale de l'Architecture et du Patrimoine de l'Eure. L'incendie serait d'origine accidentelle, un court-circuit sans doute. Plus d'un an et près de 3 millions d'euros seront nécessaires pour rénover l'église.