Une élection présidentielle sous tension au Brésil

Le Brésil a rarement connu une élection aussi tendue et indécise. Le pays n'a d'ailleurs jamais été autant divisé. Alors que la campagne est officiellement terminée, les manifestations contre Jair Bolsonaro continuent dans les rues de Sao Paulo. Tout à la fois favori et épouvantail de ce scrutin, le candidat d'extrême droite ne laisse personne indifférent. Malgré son côté homophobe et misogyne, ce postulant est crédité de près de 40% des intentions de vote. Poignardé en pleine rue le 6 septembre 2018, il s'exprime désormais essentiellement sur les réseaux sociaux. Face à lui et en l'absence de l'ex-président Lula, les candidats ont bien du mal à exister.