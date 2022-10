Une enfant de 12 ans retrouvée morte : les policiers arrêtent quatre personnes

Il est 23h20, vendredi soir, lorsque le corps sans vie de Lola est retrouvé dans une malle en plastique dans la cour de sa résidence du 19e arrondissement de Paris. Depuis cette découverte, des dizaines d'enquêteurs sont mobilisés pour retracer le parcours de la jeune fille. Vendredi, à 15 h, l'adolescente sort du collège Georges Brassens, situé à une centaine de mètres de son domicile. Mais ses parents ne la voyant pas rentrée s'inquiètent rapidement et vont signaler sa disparition dans un commissariat de quartier. Le père de Lola, qui est l'un des gardiens de la résidence, décide également de vérifier les images de vidéosurveillance. Et il se rend compte en les visionnant que sa fille est bien rentrée dans l'immeuble après les cours. Sur les images dans le reportage en tête de cet article, il voit également cette jeune femme qui attire l'attention de Lola en faisant un signe de la main. Ce sera la dernière image de la collégienne en vie. . Aux alentours de 17h, plusieurs riverains racontent avoir vu une femme tirée une malle très lourde dans le quartier. Elle l'aurait même portée jusqu'à un bar à tabac, à quelques mètres de la résidence. Grâce au travail de la brigade criminelle, la principale suspecte aperçue sur l'image est retrouvée à Bois-Colombes en région parisienne où elle a été interpellée tôt samedi matin. Au total, quatre personnes ont été placées en garde à vue. Ce soir, les enquêteurs privilégient la piste d'un décès par asphyxie. Mais une autopsie devra confirmer les causes exactes du décès. TF1 | Reportage A. Bourdarias, B. Rey