Une épidémie de variole à Vannes en 1955

En 1955, la variole paralysait Vannes (Morbihan). Il s'agit d'une des maladies infectieuses les plus meurtrières, pourtant elle avait été peu renseignée, même dans la presse locale de l'époque. La ville commençait à se développer. Il ne fallait donc pas insister sur l'affaire, jusqu'au moment où des décès ont eu lieu.