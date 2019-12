Une étudiante de 19 ans sauve une fillette grâce à l'application Sauv Life

Hortense est secouriste bénévole formée par la Croix-Rouge. Alertée par téléphone, l'étudiante de 19 ans a accouru pour sauver un enfant en arrêt cardiaque. Arrivée à destination, elle a commencé à lui faire un massage en attendant les pompiers. Mais en pleine grève des transports, ces derniers ont dû abandonner leur camion et marcher à pied. La petite fille a été hospitalisée et placée en réanimation. Elle semble tirée d'affaire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 15 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.