Une femelle varan a fait trois bébés toute seule

À bien les observer, l’air de famille ne fait aucun doute. Ces trois bébés varans sont le portrait craché de leur mère, version miniature. À vrai dire, c’est un assez normal. Ils ont tout prix d’elle car ils n’ont pas de père. "Cette femelle vit depuis plusieurs années au sein du parc sans avoir jamais croisé un mâle. Elle a donc pondu au mois d'août. Et le résultat est là : trois bébés viables", précise Raphaël Da Fonseca, propriétaire et gérant du zoo Padiparc à Padirac. Elle a donc réussi à procréer sans jamais avoir été fécondée. Avouons-le, la nouvelle a de quoi surprendre, y compris dans le zoo. Pourtant, ce n’est pas un miracle mais un processus génétique rare, appelé parthénogenèse. Comprendre : la capacité qu’ont certaines espèces à se reproduire toute seule. Répandue chez les insectes, comme les abeilles, elle est plus surprenante chez les vertébrés. Un cas a été répertorié chez un dragon de Komodo en 2006. En 2007, c’est une femelle requin-marteau qui a donné naissance à des bébés toute seule. Autant d’animaux qui vivaient en captivité. S’agit-il d’un critère pour que le phénomène se réalise ? La naissance de ces trois petits lézards reste un mystère. Une chose est sûre : ils vont très bien. Le zoo attend maintenant la venue de scientifiques pour valider définitivement cette première mondiale. TF1 | Reportage C. Diwo, M.Stiti, G. Aguerre