Une fête clandestine géante partie pour durer en Bretagne

En Bretagne, la fête continue en pleine épidémie dans la commune de Lieuron. Des centaines de personnes étaient encore en train de danser cet après-midi sans masque et coller les uns aux autres. Tout a commencé il y a 24 heures avec un réveillon géant et illégal. 2 500 personnes étaient dans trois hangars, avec enceintes, lumières et décors. La nuit du 31 décembre, ils avaient même tiré un feu d'artifice. Certains sont venus de loin. En début de soirée, les gendarmes ont bien tenté d'intervenir, mais ils avaient été reçus à coups de pierres et ont reculé. Une de leurs voitures a même été brûlés. Ce matin, la fête continue. Depuis minuit, les gendarmes restent à distance, sans aucune tentative pour les arrêter. Ils bloquent juste les retardataires qui voudraient se joindre à la fête. La maire de la commune estime que les forces de l'ordre n'interviennent pas plus pour éviter d'envenimer la situation. D'après nos informations, la préfecture veut effectivement éviter le risque d'affrontement. Donc, les autorités ne prévoient pas pour l'instant de déloger les fêtards par la force. Quant aux organisateurs, ils n'ont pas encore été identifiés.