Une fête de la Toussaint sous haute sécurité

Devant les églises niçoises, à l'heure de la messe, il y a plus de forces de l'ordre que de fidèles. Pour les rares croyants, l'appréhension est grande. Meurtris, leurs sentiments se bousculent. Certains le reconnaissent, l'appréhension se mêle à la colère. Pour le père Michel Angella, recteur de la cathédrale de Nice (Alpes-Maritimes), c'est justement maintenant qu'il faut se rassembler. A Hérouville-Saint-Clair (Normandie), les fidèles ont opté pour l'unité en invitant parmi eux des responsables musulmans. Prier ensemble malgré la menace terroriste, honorer les morts malgré les contextes sanitaires, de nombreuses familles en avaient besoin ce dimanche matin.