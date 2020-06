Une fête des mères sans embrassades à l'heure du déconfinement

Les bisous sont les plus beaux cadeaux qu'une maman puisse espérer. Mais en raison des gestes barrières, les embrassades ne sont pas recommandées. Outre les cadeaux, les jolis mots sont également de belles preuves d'amour.