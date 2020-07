Une fête nationale américaine sous l'ombre du coronavirus

Avec 57 000 nouveaux cas de contamination au Covid-19 en 24 heures, ce jour de fête nationale a battu un nouveau record aux Etats-Unis. Une flambée des cas qui a contraint plusieurs villes à prendre des mesures de reconfinement. Pourtant, durant son discours de célébration du 4 juillet au Mont Rushmore, Donald Trump n'y a pas fait allusion, mais a préféré dénoncé les manifestations anti-racistes. Il a aussi déclaré l'Amérique comme étant "le pays le plus juste et le plus exceptionnel". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 04/07/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 4 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.