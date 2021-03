Une formation accélérée à la réanimation pour des infirmiers volontaires

Sept soignants autour d'un seul patient, c'est la lourde réalité d'une prise en charge en réanimation. Pour faire face à cette troisième vague, les hôpitaux de Paris ont décidé de former des infirmiers volontaires rapidement. Ils ont trois jours pour apprendre les gestes de base de la réanimation. Un apprentissage difficile même face à un mannequin. Parmi les participants, des infirmiers de bloc opératoire qui n'opèrent plus à cause des déprogrammations. Les fondamentaux sont rapidement abordés. Dans quelques jours, ces infirmiers iront renforcer des services de réanimation au bord de la rupture. Dans les hôpitaux, jour après jour, les besoins en personnel ne cessent d'augmenter. Un lit de réanimation nécessite deux médecins réanimateurs, deux infirmiers, deux aides-soignants et un médecin kinésithérapeute. Au total, sept personnes qui vont se relayer jour et nuit. Pour le docteur Bertrand Guidet, les nouveaux renforts doivent être accompagnés. En plus des infirmiers volontaires, 1 200 étudiants doivent être formés en réanimation dans les trois semaines à venir.