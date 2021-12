Une fronde contre les restrictions en Belgique

Il n’avait pas le droit d’ouvrir, mais Eric Franssen, le directeur de ce cinéma, a décidé de braver l’interdit. Toute la journée, les projections se sont enchaînées. “On sait très bien qu’ici on se met hors la loi, on risque des sanctions. Mais il est temps de pouvoir s’exprimer et d’exprimer un ras-le-bol, une colère”. Il estime que son établissement ne présente aucun risque avec le pass sanitaire, le port du masque obligatoire et la distanciation. En ouvrant malgré tout, il s’expose à une amende. Tout comme ce directeur de théâtre qui a aussi décidé d’ouvrir ce dimanche. À Bruxelles, cet après-midi, 5 000 personnes se sont mobilisées pour protester contre cette décision de fermer les lieux de culture. Thierry, directeur d’un théâtre à Charles-Roy, est dépité. Lui, aussi, envisage d’ouvrir sa salle de spectacle, en dépit des règles en vigueur. Une initiative applaudie par la majorité des manifestants. D’autres mesures ont déjà été prises en Belgique pour endiguer la nouvelle vague. Tous les restaurants doivent, désormais, fermer à 23 heures et ce, au moins pour la période des fêtes. T F1 | Reportage D. Sitbon, T. Copieux, P. Humez